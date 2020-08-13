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Balıkesir'de gençler spor faaliyetlerini sürdürüyor

Balıkesir'de gençler Gençlik ve Spor il müdürlüğünün düzenlediği spor dallarında hem tatil yapıyorlar, hem de spor faaileyetlerine devam ediyorlar.

Balıkesir'de gençler spor faaliyetlerini sürdürüyor
13.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:39

Balıkesir'de gençler Gençlik ve Spor il müdürlüğünün düzenlediği spor dallarında hem tatil yapıyorlar, hem de spor faaileyetlerine devam ediyorlar.

Normalleşme sürecinde spor tesisleri kapılarını açarken Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı tesislerde de sporcular antrenmanlarına kontrollü olarak devam ediyor. Tesislerde, Atletizm, Eskrim, Okçuluk, Badminton, Cimnastik, Voleybol, Güreş, Judo, Karate, Taekwondo, Masa Tenisi, Geleneksel Türk Okçuluğu, Tenis, futbol kursları antrenörler eşliğinde sürüyor. Bakanlık tarafından Türkiye'de 19 ile gönderilen ve Balıkesir'de de Altıeylül ile Karesi ilçelerine kurulan iki adet portatif havuzda yüzme branşında çocuklara yüzme eğitimleri veriliyor.

Türkiye genelinde Pandemi döneminde Mart ayında spor tesislerinde çalışmalara ara verilmiş, normalleşme sürecinde alınan yeni kararlarla spor tesisleri kademeli olarak kapılarını 1 Haziran itibariyle tekrar açmıştı. Belirlenen zamanlarda kademeli olarak kullanıma sunulan spor tesislerinde "Maske, Mesafe, Temizlik" şartlarıyla korona virüse karşı sıkı önlemler alındı. Tesis girişlerinde dezenfektan bulundurularak, sporcuların elektronik ateş ölçümü yapılıyor. Antrenörlerin ve tesis çalışanların maske takması, sporcuların da antrenman anı hariç maskelerini takmaları, antrenör sporcu ve tesis çalışanları arasındaki en az 2 metre olarak fiziksel mesafenin korunması sağlanıyor.

1 Haziran'da yeniden tesislerimizi kademeli olarak hizmete açtıklarını belirten İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Gençlerimizle, sporcularımızla enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden yeni normalleşme sürecinde de çalışmaya devam ediyoruz. Antrenmanlarımız sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde antrenörlerimiz gözetiminde sürüyor. Pandemi sürecinde tesislerimizi kullanamayan sporcularımız evlerinde yaptıkları online antrenmanlarla çalışmalarını gerçekleştirdi" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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