Balıkesir'de gazetecilerden görevli polislere çay ve kek ikramı Balıkesir'deki gazeteciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev yapan polis ekiplerine çay ve kek ikramında bulundu.

Balıkesir'deki gazeteciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev yapan polis ekiplerine çay ve kek ikramında bulundu.

Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi Orkide Sokak'taki gazeteciler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye gezen polis memurlarına çay ve kek ikram etti.

Polis memurları da kendilerine ikramda bulunan gazetecilere teşekkür etti.

Kaynak: AA