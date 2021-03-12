Balıkesir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı
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Balıkesir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı

12.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:16
Balıkesir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık bir ay boyunca sürdürdükleri fiziki, teknik ve görüntülü takip sonunda, Altınkum Mahallesi'ndeki bir adreste fuhuş yapıldığını belirledi.

Adrese yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramada, 9 cep telefonu, 7 bin 919 lira, 401 dolar ve 1 çeyrek altın ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Gürcistan uyruklu zanlının ise sınır dışı edilmesi kararı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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