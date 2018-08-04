Balıkesir'de Fuhuş Operasyonuna 8 Tutuklama

Balıkesir'de Fuhuş Operasyonuna 8 Tutuklama

BALIKESİR'de kız çocuklarını fuhuşa zorladıkları iddia edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Balıkesir'de Fuhuş Operasyonuna 8 Tutuklama

BALIKESİR'de kız çocuklarını fuhuşa zorladıkları iddia edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aylardır süren çalışması sonucu önceki gün düzenlenen operasyonda 24 kişi, küçük kız çocuklarına fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle yakalandı. Gözaltına alınanlardan 8'i bugün emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 16 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan E.C., H.K., L.I., Y.U., B.H., S.G., E.K. ve E.C. Kepsut Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan, tutuklanan sanıklardan E.K. ve E.C.'nin yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenildi.

- Balıkesir

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