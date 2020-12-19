Balıkesir'de fuhuş operasyonuna 7 gözaltı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda biri kadın, 7 kişi gözaltına aldı.

Akçay Sarıkız Mahallesi 120. Sokak'ta fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Takip başlatan ekipler, Necati E., Emin O., Yusuf A., Mesut Ç., Mehmet A. ve Gürcistan uyruklu Maka Budurashvılı adlı kadın ile fuhuşa aracılık eden Bayram G.'yi yakaladı. Şüphelilerin, telefonda görüştükleri kişinin kendilerini eve çağırdığını ve 150 TL karşılığında cinsel ilişkiye girdiklerini belirtti.

Evde yapılan aramada fuhuştan elde edildiği değerlendirilen bin 770 TL ve 25 Gürcistan Larisi, görüşmelerin yapıldığı 5 telefon ve hesap amaçlı tutulduğu tahmin edilen 2 defter, fuhuşta kullanıldığı değerlendirilen 4 kullanılmış, 2 kullanılmamış olmak üzere 6 kondom bulundu.

Necati E., Emin O., Yusuf A., Mesut Ç. ve Mehmet A. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu Maka Budurashvılı vize süresinin dolması nedeniyle sınır dışı işlemlerine başlanırken, Bayram G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

- Balıkesir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN