Balıkesir'de Fuhuş Operasyonu: 26 Gözaltı

Balıkesir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, evden kaçan yaşı küçük kız çocuklarını fuhuş amaçlı pazarlayan şahıslara yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, evlerinden kaçan ve kayıp olarak aranan yaşı küçük kız çocuklarının zorla alı konularak fotoğrafının çekilip müşterilere gönderildikten sonra fuhuş amaçlı pazarlandığını tespit eden ekipler 26 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

(İHA)