Balıkesir'de fiyatlar denetlendi

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri başlatıldı. Ekipler tarafından, tüketici haklarını korumak için denetimlerin sürdürüleceği, fahiş fiyat artışı ve etiket ile kasa arasındaki farka izin verilmeyeceği açıklandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tüketici haklarını korumak adına zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi başlattı. 6502 Sayılı 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' kapsamında Altıeylül ve Karesi ilçelerinde, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan bölgelerde haksız fiyat artışının önüne geçmek amacıyla temel gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere ürünlerin alış-satış fiyatları üzerinden karı ile etiket fiyatlarının ödeme noktalarında da eşleşip eşleşmediği kontrol edildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Denetimlerde; reyon ve kasa fiyatları incelenirken, etiketsiz ürün satışları da kontrol edildi. Fiyat denetiminin yanı sıra, ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen koşulları da kontrol edildi.

Son zamanlarda fahiş fiyat artışlarından dolayı vatandaşlardan çok sayıda şikayet geldiğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Komiseri Kadir Taştepe "Hem Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak hem de ilçe zabıta ekiplerinin katılımıyla şehrimizde bulunan 5 büyük market ve yerel marketlerin tamamında fiyat etiketleri konusunda denetlemeler yapıyoruz. Yaptığımız denetimlerde gördüğümüz aksaklıkları tutanak tutarak gerekli birimlere bildiriyoruz" dedi.