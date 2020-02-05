Balıkesir'de fırtına nedeniyle uçan çatı yolu kapattı
FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 26 canımızı yitirdik
Haberler » Güncel » Balıkesir'de fırtına nedeniyle uçan çatı yolu kapattı - Haber

Balıkesir'de fırtına nedeniyle uçan çatı yolu kapattı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.

05.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:58
Balıkesir'de fırtına nedeniyle uçan çatı yolu kapattı

'in ilçesinde, şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.

İlçede etkisini artıran fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor.

Ören Enver Güreli Bulvarı'nda bir binanın çatısı uçarak yolu kapattı.

Herhangi bir hasara yol açmayan olayın ardından bulvarda ulaşım durdu. Ekipler tarafından çatı bulunduğu yerden kaldırıldı ve ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler