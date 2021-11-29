Balıkesir'de fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Haberler
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Balıkesir'de fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Balıkesir'de fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentte yaşanan fırtına nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini bildirdi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentte yaşanan fırtına nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini bildirdi.

Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili vatandaşlarımız, ilimiz genelinde etkisini sürdüren kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuz durumlar göz önüne alınarak, yarın ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

Vali Şıldak, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını belirterek, vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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