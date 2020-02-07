Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı
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Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı

Bigadiç ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

07.02.2020 20:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:26
Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı

ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan M.S'nin Yeşildere Mahallesi'ndeki akrabasına ait evde saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan M.S'yi yakaladı.

Firari hükümlü hakkında işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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