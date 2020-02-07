Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı
Bigadiç ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Bigadiç ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan M.S'nin Yeşildere Mahallesi'ndeki akrabasına ait evde saklandığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan M.S'yi yakaladı.
Firari hükümlü hakkında işlemlerin başlatıldığı belirtildi.