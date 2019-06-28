Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı

Balıkesir'de "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Güvenlik güçleri, 1. Sakarya Mahallesi Kıyı Sokağı'nda H.A'yı silahla öldürdüğü gerekçesiyle 33 yıl 11 ay hapisle cezalandırılan A.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekibince yakalanan bu kişi daha sonra adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: AA