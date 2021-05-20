BALIKESİR - Edremit'te FETÖ/PDY firarisi kadın yakalandı
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BALIKESİR - Edremit'te FETÖ/PDY firarisi kadın yakalandı

Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ayşe E'nin kentte olduğunu belirledi.

Ekipler, operasyonla hükümlü kadını yakaladı.

Ayşe E, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

BALIKESİR - Edremit'te FETÖ/PDY firarisi kadın yakalandı
BALIKESİR - Edremit'te FETÖ/PDY firarisi kadın yakalandı
BALIKESİR - Edremit'te FETÖ/PDY firarisi kadın yakalandı
BALIKESİR - Edremit'te FETÖ/PDY firarisi kadın yakalandı
BALIKESİR - Edremit'te FETÖ/PDY firarisi kadın yakalandı
BALIKESİR - Edremit'te FETÖ/PDY firarisi kadın yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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