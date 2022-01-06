Balıkesir'de firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler
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Balıkesir'de firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Balıkesir'de firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

BALIKESİR'de, haklarındaki kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.

BALIKESİR'de, haklarındaki kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 10 ay ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 3'ü görevden ihraç edilmiş emniyet müdürü ve 1 sağlık çalışanına yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan firari 4 kişi, işlemlerinin ardından Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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