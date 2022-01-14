BALIKESİR - FETÖ / PDY terör örgütü hükümlüsü karı koca yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BALIKESİR - FETÖ / PDY terör örgütü hükümlüsü karı koca yakalandı

AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel

PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan haklarında hapis cezası kararı bulunan karı-koca yakalandı.

PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan haklarında hapis cezası kararı bulunan karı-koca yakalandı.

Hükümlü karı-kocanın yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları, bu amaçla Edremit'e gelerek temin ettikleri evde gizlendiklerinin tespit edilmesi üzerine TEM Büro Amirliğince saklandıkları eve operasyon yapıldı.

Yakalanan Muhammet Kürşat A'nın 7 yıl 6 ay, eşi Yasemin A'nın ise 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi.

BALIKESİR - FETÖ/ PDY terör örgütü hükümlüsü karı koca yakalandı

BALIKESİR - FETÖ/ PDY terör örgütü hükümlüsü karı koca yakalandı

BALIKESİR - FETÖ/ PDY terör örgütü hükümlüsü karı koca yakalandı

İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbul'un 2021 yılı asayiş rakamlarını açıkladı Açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbul'un 2021 yılı asayiş rakamlarını açıkladı Açıklaması

 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok...

 Son dakika haber... Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi öldü

Son dakika haber... Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi öldü

AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title