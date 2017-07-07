Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin oğlu Alaattin A, tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyesi ve "ByLock" kullanıcısı olduğu ileri sürülen avukat Alaattin A'yı evinde gözaltına aldı.



Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Alaattin A'nın, terör örgütü elebaşı Fettullah Gülen'in yeğeni Emine A. ile "Edremit imamı" olduğu iddiasıyla aranan eşi Dr. İsmail A'nın oğlu olduğu belirtildi.