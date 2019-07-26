Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan N.Ö ve T.Ö'nün Dursunbey ilçesinin Kavacık Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Evlerde yapılan aramada üç adet 1 Amerikan Doları, 22 CD, 5 hafıza kartı, lazer özelliği olan çubuk, 4 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet, 6 flaş bellek ve hard diske el konuldu.

Kaynak: AA