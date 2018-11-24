Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi bir kadının lüks yatla Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmasına yardımcı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan üç kişiden biri tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir'de lüks yatlarda kaptanlık yapan A.D. ve Y.C.E'nin, 24 Ekim'de FETÖ/PDY şüphelisi N.K. adlı kadını Ayvalık'taki yat limanından alarak Sakız Adası'na kaçırdıkları belirlendi.

N.K'nin, Sakız Adası'ndan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Kanada'ya giden eşi C.K. ile üç oğlunun yanına kaçtığı tespit edildi.

Ayrıca, kaptanlar A.D. ve Y.C.E'nin Yunanistan'a yasa dışı yollarla giriş yapmaları nedeniyle Sakız Adası'nda yakalandıkları ve tutuklandıkları, söz konusu lüks yatın ise Yunan makamlarınca bağlandığı öğrenildi.

Üç ay önce de başka bir şüphelinin kaçışını organize etmişler

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince N.K'yi otomobiliyle İzmir'den Ayvalık limanına getirdiği belirlenen M.Ç. ve olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen E.Ö. ve F.İ. gözaltına alındı.

M.Ç'nin İzmir'de yaşadığı ve FETÖ/PDY üyesi olduğu, kapatılan Bank Asya'ya, örgüt talimatı gereğince 2014 yılının başlarında yüklü miktarda para yatırdığı bilgisine de ulaşıldı. Bu kişinin, Sakız Adası'nda yakalanan yat kaptanlarıyla geçen ağustos ayında başka bir FETÖ/PDY şüphelisi olan B.E. isimli kadını Çeşme ilçesinden lüks bir yatla Sakız Adası'na kaçırdıkları ortaya çıktı.

Sorgu ve çalışmalar sonucunda, kaçışları organize eden kişinin İzmir'den FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve şu anda Kanada'da yaşayan S.Ö. olduğunun belirlendiği tespiti yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Ö. ve F.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.