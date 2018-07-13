Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir teğmen yakalandı.
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir teğmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli teğmen N.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Kayseri'ye gönderilecek.