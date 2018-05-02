Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 2 jandarma astsubay gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen jandarma astsubay E.B. ve İ.K. ikamet adreslerinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.