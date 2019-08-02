Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince yakalandı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise bazı ifadelerde adı geçen infaz koruma memuru, ilçede düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: AA