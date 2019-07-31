Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan uzman çavuş, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ayrıca Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada araması bulunan şüpheli, ilçede yakalandı.

Kaynak: AA