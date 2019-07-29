Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir muvazzaf astsubay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Bandırma Sulh Ceza Hakimliğinin soruşturması kapsamında "ByLock" kullandığı belirlenen bir şüpheli de düzenlenen operasyonla Ankara'da yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanması devam eden özel okulda öğretmenlik yaptığı belirlenen şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: AA