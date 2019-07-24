Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Ekipler, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında araması olan bir zanlıyı da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı: Hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir
Osmanlı torunu Boris Johnson'ın dedesinin de kaldığı İstanbul Boğazı'ndaki yalı, rekor fiyata satışa çıkarıldı
Son Dakika Haberleri