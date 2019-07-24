Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Ekipler, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında araması olan bir zanlıyı da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Kaynak: AA