Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir emlakçı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da iki astsubay gözaltına alındı.

Kaynak: AA