Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İvrindi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Öte yandan İzmir ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 muvazzaf astsubay da gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: Bunun maliyeti büyük olacaktır
Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika Haberleri
22:06 - ABD'nin Filistin Barış Planı Batı Şeria'da Protesto Edildi- El Halil'de 4 Filistin Yaralanırken 9...