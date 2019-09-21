Balıkesir'de FETÖ operasyonunda yakalanan 13 kişiden 3'ü tutuklandı
Balıkesir polisi il geneli yaptığı FETÖ operasyonlarında 13 kişiyi yakaladı.
Balıkesir polisi il geneli yaptığı FETÖ operasyonlarında 13 kişiyi yakaladı. Balıkesir merkezli yapılan FETÖ'nün askeri kanat operasyonunda yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli hakkkında adli kontrol kararı verildi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde yapılan FETÖ/PDY operasyonlarda, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan 1 şüpheli (esnaf) Bandırma'da yakalandı. Bursa 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli ihraç-memur Burhaniye'de, Balıkesir Bursa yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında yapılan yol kontrollerinde İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliğince PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli esnaf Balıkesir merkezde yakalandı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesör/kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen ve halen görevde olan 10 hedef şahsın yakalanmasına yönelik Balıkesir merkezli 7 ilde Manisa, Tekirdağ, Isparta, İstanbul, Sivas, Ankara ve KKTC'de yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. - BALIKESİR