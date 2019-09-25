Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı

Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları devam ediyor.

25.09.2019 10:08
Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları devam ediyor. Polis ekipleri il genelinde yaptığı 2 operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında operasyonlara devam eden Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bank Asya hesabı bulunan 1 şüpheliyi Bigadiç'de yakaladı. Ayrıca Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs' suçundan ifadesi alınması istenilen halen İvrindi ilçesinde görevli 1 şüpheli öğretmen yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmaların devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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