Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı

25.09.2019 10:08

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları devam ediyor. Polis ekipleri il genelinde yaptığı 2 operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında operasyonlara devam eden Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bank Asya hesabı bulunan 1 şüpheliyi Bigadiç'de yakaladı. Ayrıca Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs' suçundan ifadesi alınması istenilen halen İvrindi ilçesinde görevli 1 şüpheli öğretmen yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmaların devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA