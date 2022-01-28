Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı - Haberler
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Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

AA, Elif Özlem Çelikler - Güncel
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Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de, FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 15 zanlının ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Balıkesir, Mahrem, Güncel, Haber

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