Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı - Haberler

Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Balıkesir'de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan 16 kişi gözaltına alındı.

18.02.2020 21:07 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:07
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

'de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan 16 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, ekipleri tarafından haklarında FETÖ/PDY üyesi olma suçundan yakalama kararı bulunan 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda aralarında 2 ihraç komiser yardımcısı, 3 ihraç polis, 1'i emekli, 3'ü açıkta, 7'si görevde 11 astsubayın da bulunduğu il merkezinde 12, Bandırma ilçesinde 4 olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler