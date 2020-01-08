Balıkesir'de FETÖ operasyonu
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Balıkesir'de FETÖ operasyonu

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması bylock kullandıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

08.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:55
Balıkesir'de FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması bylock kullandıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.


Balıkesir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında öğretmen, tıp fakültesi öğrencisi ve esnafın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyondaşüphelilerden 6'sı gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu anlaşılan diğer zanlı ile ilgili çalışma ise sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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