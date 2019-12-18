Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

18.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:48

Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonunda aranan 1 kişi yakalandı.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'terör örgütleri'ne yönelik çalışmalar yaptı. İvrindi ilçesi Bozören Mahallesinde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan E.K. gözaltına alındı. E.K.'nin evinde yapılan aramada 1'er adet diz üstü bilgisayar, cep telefonu ve 4 adet CD'ye el konuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA