Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
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Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonunda aranan 1 kişi yakalandı.

18.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:48
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

'de tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonunda aranan 1 kişi yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'terör örgütleri'ne yönelik çalışmalar yaptı. İvrindi ilçesi Bozören Mahallesinde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan E.K. gözaltına alındı. E.K.'nin evinde yapılan aramada 1'er adet diz üstü bilgisayar, cep telefonu ve 4 adet CD'ye el konuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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