Balıkesir'de FETÖ operasyonları
Balıkesir'de FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüte yönelik soruşturma kapsamında yakalaması bulunan 1 polis, emniyet ekiplerince Bigadiç'te yakalandı.
Öte yandan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı verilen bir öğretmen de İvrindi ilçesinde gözaltına alındı.