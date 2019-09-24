Balıkesir'de FETÖ operasyonları

24.09.2019 23:02

Balıkesir'de FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüte yönelik soruşturma kapsamında yakalaması bulunan 1 polis, emniyet ekiplerince Bigadiç'te yakalandı.

Öte yandan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı verilen bir öğretmen de İvrindi ilçesinde gözaltına alındı.

Kaynak: AA