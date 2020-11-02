Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı

02.11.2020 23:25 | Son Güncelleme: 02.11.2020 23:28
Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan 5 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 hafta önce başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında örgütün sözde öğrenci sorumlusu ile mesleklerinden ihraç edilmiş polis, öğretmen ve astsubayın da olduğu 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, polis ekiplerince kentte örgüt üyelerinin hücre evi olarak kullandığı belirtilen 5 adrese yönelik sabaha karşı Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla başlatılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

İlgili Haberler

Son dakika haber | FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haber | FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
FETÖ'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 23 zanlı adliyede
FETÖ'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 23 zanlı adliyede
FETÖ'nun hücre evlerine baskın
FETÖ'nun hücre evlerine baskın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Danla Bilic Eser Yenenler Demet Özdemir İkbal Gürpınar
Spor Babel Okan Buruk Gökhan Töre Gökhan Gönül Josef De Souza
Daha Fazla Kız İzmir Deprem Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 23:33:18. #1.15#
title