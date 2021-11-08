Balıkesir'de FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finans yapılanmasına yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün finans yapılanmasında sözde "mütevelli/esnaf heyeti" olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "mütevelli/esnaf heyeti" olarak faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar, teşhisler, ihbarlar ile banka, dernek ve müzahir kurum kayıtları bulunan şüphelilere yönelik il merkezi ve Burhaniye ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda zanlılardan 11'ini gözaltına alan ekipler, diğer 2 kişiyi de yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

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