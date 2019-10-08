Balıkesir'de FETÖ'nün esnaf ayağına operasyon

Balıkesir'de FETÖ'nün esnaf ayağına operasyon

Balıkesir'de polis, Fetullahçı Terör Örgütünün esnaf yapılanmasına eş zamanlı operasyon düzenledi.

08.10.2019 13:30
Balıkesir'de FETÖ'nün esnaf ayağına operasyon

Balıkesir'de polis, Fetullahçı Terör Örgütünün esnaf yapılanmasına eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan "esnaf yapılanması" kapsamında aranan 5 kişi hakkında 08.10.2019 günü eş zamanlı operasyon yaparak 5 şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.