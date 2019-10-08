Balıkesir'de FETÖ'nün esnaf ayağına operasyon
Balıkesir'de polis, Fetullahçı Terör Örgütünün esnaf yapılanmasına eş zamanlı operasyon düzenledi.
Balıkesir'de polis, Fetullahçı Terör Örgütünün esnaf yapılanmasına eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan "esnaf yapılanması" kapsamında aranan 5 kişi hakkında 08.10.2019 günü eş zamanlı operasyon yaparak 5 şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR