Balıkesir'de FETÖ'nün darbe girişimine yönelik davanın görülmesine devam edildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında FETÖ'nün darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan eski Genelkurmay Eğitim Daire Başkanı tuğgeneral İ.T. eski 19. Motorlu Piyade Tugayı Kurmay Başkanı kurmay albay M.T. ve İ.G bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tutuksuz sanıklar eski yüzbaşı Ü.G. ve eski tugay askeri gazinosu müdürü B.V.E ve o dönem aynı tugayda görev yapan üsteğmen E.D, binbaşı M.C.Y, avukatları ve yakınları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tutuklu bulunduğu dosya mevcut mahkeme dosyasıyla birleştirilen İ.G'den savunması soruldu. Sanık, iddianameyi henüz yeni edindiğini belirterek, savunmasını sonraki duruşmalarda yapacağını söyledi.

Mahkeme heyeti, tanıklar ve sanıkların dinlenmesi için süre verilmesine ve İ.T, M.T ile İ.G'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Soruşturma süreci

Darbe girişimiyle ilgili faaliyette bulundukları iddiasıyla 16 Ekim 2020'de yakalanmasının ardından tutuklanan, emekliye ayrıldıktan sonra KHK ile rütbesi alınan tuğgeneral İ.T, meslekten ihraç edilen kurmay albay M.T, yüzbaşılar Ü.G. ve E.D. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan muvazzaf binbaşı M.C.Y. ve emekli albay B.V.E. hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan dava açılmıştı.

Tutuklu 4 sanıktan Ü.G, nisandaki ilk duruşmada, E.D ise ekimdeki duruşmada tahliye edilmiş, İ.G'nin dosyası ise son duruşma öncesinde mevcut dava ile birleştirilmişti.

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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