Balıkesir'de FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon

20.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:38

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Balıkesir'de 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında zabıt katibi, infaz memuru olarak aktif görev yapan 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi, Bandırma, Burhaniye, Gönen, Manyas ve Susurluk'ta zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Kaynak: AA