Balıkesir'de FETÖ'cü askere operasyon
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Balıkesir'de FETÖ'cü askere operasyon

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri, Fetullahçı terör örgütüne üye olmaktan aranan bir astsubaya operasyon düzenledi.

18.02.2020 12:33 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:33
Balıkesir'de FETÖ'cü askere operasyon

'in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri, Fetullahçı terör örgütüne üye olmaktan aranan bir astsubaya operasyon düzenledi.


Edinilen bilgiye göre, Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığınca FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik Tekkeışıklar Mahallesi'nde yapılan adli arama neticesinde FETÖ-PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan, Nisan 2019 yılında açığa alınan Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli Astsubay E.A., yapılan ev aramasında yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan arama neticesinde 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet notebook, 1 adet bilgisayar kasası, 3 adet USB bellek ve 7 adet cep telefonu ele geçirilerek, el konuldu. Yakalanan E.A. hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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