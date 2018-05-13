Balıkesir'de Feci Kaza: 19 Yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolcu minibüsü, kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğle saatlerinde 10 AAB 57 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen 22 LV 002 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edilirken, yaralılar Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BALIKESİR