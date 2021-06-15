Balıkesir'de evlerinde ölü bulunan çiftin katil zanlısı oğlu tutuklandı
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Balıkesir'de evlerinde ölü bulunan çiftin katil zanlısı oğlu tutuklandı

Balıkesir'de evlerinde ölü bulunan çiftin katil zanlısı oğlu tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir çiftin, evlerinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan oğulları tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir çiftin, evlerinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan oğulları tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cennetayağı Mahallesi 781. Sokak'ta Ş.D'ye (47) ait apartman dairesinden bağrışma sesleri duyan komşular durumu polise bildirdi.

Eve gelen ekipler, içeri girdiklerinde Ş.D. ve karısı S.D'nin (46) balkonda hareketsiz olduklarını gördü.

Bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenen çiftin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çevrede araştırma yapan ekipler, Ş.D. ve S.D'nin oğlu M.D'yi (20) gözaltına aldı. Katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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