Balıkesir'de evinin bahçesinde traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti
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Balıkesir'de evinin bahçesinde traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'de evinin bahçesinde traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen kazada, traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen kazada, traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı kırsal Kalebayır Mahallesi'nde yaşayan İsmet Çakan'ın (55), eğimli olan bahçesinde çalıştırmak istediği 16 EJC 56 plakalı traktör henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

Bu sırada bahçede bulunan sürücünün eşi Sultan Çakan (48), tel örgüye çarparak duran aracın altında kalarak yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan kadının cansız bedeni, Manyas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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