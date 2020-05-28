Balıkesir'de evindeki saksılarda Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı Balıkesir'in Edremit ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

Akçay Mahallesi'ndeki evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan A.Ç.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Akçay Mahallesi'nde A.Ç.H'nin evde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenlemişti. Evde arama yapan ekipler, büyük saksılarda yetiştirilen 19 kök Hint keneviri ile 139 gram esrar, 2 esrar öğütme aparatı, bir hassas terazi ve kenevir yetiştirmede kullanılan düzenek ele geçirmişti. Şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA