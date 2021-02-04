Evinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan İran uyruklu kadının eşi tutuklandı
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Evinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan İran uyruklu kadının eşi tutuklandı

04.02.2021 10:23 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:33
Evinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan İran uyruklu kadının eşi tutuklandı

Balıkesir'de, evinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan İran uyruklu kadının eşi tutuklandı

Balıkesir'de, evinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan İran uyruklu kadının eşi tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında, hayatını kaybeden Samiha Rashıdian'ın eşi R.B. polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Samira Rashıdian (31), Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi İşletmeciler Caddesi'nde iki gün önce doğal gaz kokusu yayılan evinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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