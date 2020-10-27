Balıkesir'de evden hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Balıkesir'de evden hırsızlık şüphelisi yakalandı

27.10.2020 08:53 | Son Güncelleme: 27.10.2020 08:56
Balıkesir'de evden hırsızlık şüphelisi yakalandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçedeki bir evden para ve altın çaldığı iddia edilen şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçedeki bir evden para ve altın çaldığı iddia edilen şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Balatlı Mahallesi'nde yaşayan M.A.K'nin evinde hırsızlık olduğu bilgisini alan JASAT ekipleri, çalışma başlattı.

Evden yaklaşık 128 bin 500 lira, 11 bin avro, bilezik ve zincir çalan Y.K'yi yakalama çalışması başlatan ekipler, şüphelinin yerini tespit etti.

Y.K'nin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi 11 bin avro, 8 bin 500 lira altın ziynet eşyalarıyla gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

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