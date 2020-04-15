Balıkesir'de evde kumar oynayan 12 kişiye 38 bin lira ceza verildi
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Balıkesir, Bigadiç, Güncel

Balıkesir'de evde kumar oynayan 12 kişiye 38 bin lira ceza verildi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, kumarhaneye çevrilen bir evde oyun oynayan 12 kişiye toplam 38 bin 160 lira ceza kesildi.

15.04.2020 22:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:02
Balıkesir'de evde kumar oynayan 12 kişiye 38 bin lira ceza verildi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, kumarhaneye çevrilen bir evde oyun oynayan 12 kişiye toplam 38 bin 160 lira ceza kesildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip bir evi kumarhaneye çevirerek kumar oynadığı bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, oyun masası üzerinde çok sayıda deste iskambil ve kumar alacaklarının listesinin bulunduğu yazboz kağıdı ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 12 kişiye toplam 38 bin 160 lira idari para cezası uygulanırken kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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