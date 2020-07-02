Balıkesir'de ev yangını korkuttu
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Balıkesir'de ev yangını korkuttu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

Balıkesir'de ev yangını korkuttu
02.07.2020 18:58 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:05

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

Yangın, Sındırgı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Fadime Akçam'a ait evde elektrik kontağından çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye Amirliği ekipleri anında müdahale etti. Sıcak havaya rağmen yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Yangın sonrası evin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Sındırgı Belediyesi ekipleri ve Sındırgı Belediye Başkan vekili Şükrü Çakmak ailenin ihtiyaçlarını karşılamak adına incelemelerde bulundu.

Aynı günde üç ayrı yangın

İlçe merkezindeki ev yangının yanı sıra merkez Kışla bölgesinde ot yangını, kırsal Yüreğil Mahallesi'nde de fırın yangını çıktı. İtfaiye ve Orman ekipleri yangına anında müdahale ederek, kontrol altına aldı.

Havaların sıcak olması sebebiyle, sigara izmariti ve cam atıklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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