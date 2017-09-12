Balıkesir'de Esnaf Odasından Öğrencilere Kırtasiye Seti

Balıkesir Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, okula başlayacak ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye seti hediye etti.



Oda Başkanı Hasan Yançıl, kırtasiye yardımıyla ilgili düzenlenen törende yaptığı konuşmada, okula başlayacak çocuklara başarı diledi.



Kırtasiye yardımları kapsamında, 11 yılda 253 çocuğa hediyeler dağıttıklarını belirten Yançıl, şöyle konuştu:



"Şu anda aramızda oda esnaflarımız ve onların evlatları var. Bunların hepsi esnaf ve mesaisi uzun olan bir işi yapıyorlar, 365 gün çalışıyorlar. Dinlenmeden ertesi gün yine işlerinin başına geçiyorlar. Fedakarca ve çalışkan bir şekilde evlatları için çabalıyorlar. Tek dertleri, evlatlarını geleceğe hazırlamak ve vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmek. Bu sene eğitime başlayan 11 çocuğumuza kırtasiye setlerini verdik. Çocukların zihin haritasında, bakkal amcalarının hep kalması ve unutulmaması için bu etkinliği yapıyoruz."