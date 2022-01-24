Son dakika haberi... Balıkesir'de eski ev arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi... Balıkesir'de eski ev arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Balıkesir'de eski ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Denizli'de yakalandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de eski ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Denizli'de yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Balıkesir'in Gündoğan Mahallesi'nde Emin Çizikçi'yi (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Ş.K'nin otobüsle kente geleceği bilgisine ulaştı.

Denizli otogarında bekleyen ekipler, Isparta'ya gitmeye çalıştığı öğrenilen zanlıyı otobüste gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Balıkesir'e gönderildi.

Son dakika haberi... Balıkesir'de eski ev arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Balıkesir'de eski ev arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Balıkesir'de eski ev arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri

Cinayet Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Denizli, Güncel, Haber

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