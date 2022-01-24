Balıkesir'de eşini sokakta tabancayla öldürülen zanlı yakalandı - Haberler
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Balıkesir'de eşini sokakta tabancayla öldürülen zanlı yakalandı

Balıkesir'de eşini sokakta tabancayla öldürülen zanlı yakalandı
AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, eşini tabancayla öldürdükten sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, eşini tabancayla öldürdükten sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Kırsal Kadıköy Mahallesi 99. sokakta boşanma aşamasındaki eşi Elif T'yi tabancayla vurarak öldüren Ş.T'nin yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Olay yerinden itibaren çevre yoluna giden tüm sokaklardaki yaklaşık 55 saatlik kamera kaydını inceleyen ekipler, zanlının kaçabileceği bölgeyi daralttı.

Şüphelinin olay yerine yaklaşık 6 kilometre mesafedeki zeytinlikte saklandığını tespit eden ekipler, bölgede arama başlattı.

Jandarmayı fark edince kaçmaya çalışan Ş.T, gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olay

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 22 Ocak'ta, bir çocuk annesi Elif T'ye (40), eşi Ş.T. (45) tarafından tabancayla 4 el ateş edilmiş, ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Şüpheli, olay sonrasında bölgeden kaçmıştı.

AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, Kadıköy, Edremit, JASAT, Güncel, Haber

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