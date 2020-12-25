Balıkesir'de eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi
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Balıkesir'de eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi

25.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:30
Balıkesir'de eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi 400. Sokak'ta yaşayan R.K. (40), eşi Ç.K. (37) ile kıskançlık yüzünden tartıştı.

Tartışma sırasında R.K, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar Ç.K'nin sırtına isabet etti.

Ağır yaralanan Ç.K. olay yerinde yaşamını yitirdi.

R.K. suç aleti tüfekle polis tarafından yakalandı.

Kadının cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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